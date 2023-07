Tombi! torna su PC e console grazie a Limited Run Games

Non solo la trilogia di Gex, Limited Run Games ha annunciato anche il ritorno di Tombi! (Tomba! negli USA), il grande classico per PlayStation che sta per fare capolino su PC e console. L’annuncio è stato accompagnato da un trailer che mostra la sequenza di apertura del videogioco.









Anche in questo caso si tratta di un rifacimento tramite il Carbon Engine, il motore proprietario di Limited Run Games volto a dare nuova vita ai videogiochi del passato. Al progetto sta collaborando anche Tokuro Fujiwara, il creatore dell’opera originale.

Purtroppo non si conosce ancora la data di uscita, ma sappiamo che Tombi! vedrà la luce prossimamente su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch.