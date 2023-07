Clock Tower arriverà in Occidente, sarà tradotto in italiano

Rimasto per quasi trent’anni confinato nel solo Giappone, il primo Clock Tower sta per vedere la luce anche in Occidente grazie a WayForward e a Limited Run Games.









Pubblicato originariamente nel 1995 su Super Famicon, Clock Tower è il capostipite dell’omonima serie survival horror. Impersonando l’adolescente Jennifer Simpson, i giocatori si ritroveranno rinchiusi in un maniero assieme allo psicopatico Scissorman. Lo scopo del gioco è quello di esplorare la magione alla ricerca di indizi e di un modo per sfuggire alle grinfie del pazzo omicida.

Realizzato con il Carbon Engine, questo rifacimento di Clock Tower uscirà all’inizio del 2024 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. Sarà inoltre tradotto in italiano, ma non mancheranno le localizzazioni in inglese, francese, tedesco, spagnolo, e l’originale giapponese.

Di recente Limited Run Games ha annunciato anche i rifacimenti di Tombi! e della trilogia di Gex.