Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg è ora disponibile

Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg, sviluppato da Gust e pubblicato da Koei Tecmo, ritorna in una nuova formula in occasione del venticinquesimo anniversario della serie Atelier, la celeberrima saga JRPG famosa per le sue storie intime e particolareggiate.









Al suo interno impersonerete la piccola Marie, una studentessa in difficoltà facente parte dell’Accademia Reale Magica, ormai prossima alla laurea e alla specializzazione nelle arti da fatucchiera. Un suo insegnante, infatti, le dona un libricino di alchimia per il suo prossimo esame. L’obiettivo finale della giovane è soddisfare ben cinque requisiti che soddisfino il suo maestro, ma per farlo dovrà imbarcarsi in un lungo viaggio in un mondo fantastico e coinvolgente, ricco di meraviglie e antichi misteri. Ricordiamo che Atelier Marie Remake: Alchemist of Salburg è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC (Steam).