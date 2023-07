Ride 5: ecco i nuovi dettagli sulla modalità carriera

Ride 5, sviluppato e pubblicato da Milestone, è la quinta iterazione dedicata al franchise che il nostro Stefano Calzati ha provato recentemente negli uffici del team, a Milano. In uscita il prossimo 24 agosto su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Epic e Steam), Antonio Notarangelo, senior game designer dello studio meneghino, ha spiegato la nuova modalità carriera, una delle maggiori novità della produzione.









“L’ideazione della modalità Carriera è stato uno dei momenti più importanti. Non è facile infatti progettare un videogame che possa soddisfare ogni potenziale piloti che salga sulle nostre moto. Che sia un principiante o un campione delle due ruote, chiunque deve divertirsi e trovare qualcosa che lo appaghi e offra il giusto livello di sfida. Il gioco deve anche essere in grado di premiare sia chi ha molto tempo da dedicarvi, sia chi si avvicini ad esso in modo occasionale, concedendosi qualche ora alla settimana”, ha raccontato Antonio Notarangelo sul sito ufficiale dello studio di sviluppo.

Ride 5 offrirà ben due percorsi distinti: il Tour, che sarà il cuore pulsante dell’esperienza suddiviso in quattro atti, e le Sfide Senza Limiti, he spingono il giocatore a superare i suoi limiti. Il senior game designer di Milestone, inoltre, ha specificato quanto sia importante vincere tutte le gare per arrivare al completamento totale.