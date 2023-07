The King of Fighters XV: ecco il trailer di Najd

SNK ha pubblicato un nuovo trailer di The King of Fighters XV dedicato a Najd, il prossimo personaggio aggiuntivo che farà parte del Season 2 Pass.









Di ritorno dalla precedente iterazione della serie, Najd sfrutta le ombre per danneggiare gli avversari. Non sappiamo ancora quando verrà pubblicato questo DLC, tuttavia la compagnia giapponese ha fatto sapere che Najd arriverà nel roster di The King of Fighters XV entro l’estate. Inoltre, il personaggio sarà giocabile nella cornice dell’EVO 2023 che si terrà a Las Vegas dal 4 al 6 agosto.

Ricordiamo che oltre a Najd mancano ancora altri due personaggi aggiuntivi, le cui identità potrebbero essere svelate proprio durante l’evento statunitense.