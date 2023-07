Shattered Heaven: disponibile il nuovo aggiornamento

Approdato in Accesso Anticipato nel mese di maggio 2023, Shattered Heaven di Leonardo Interactive è un iconico card game che il nostro Alteridan ha provato in anteprima per raccontarvelo. Ambientato in un universo dark fantasy che potrebbe ricordare a qualcuno le oscure atmosfere dei classici della letteratura fantastica, la nuova epopea del team italiano ci trasporta in un reame ottenebrato dominato dalla corruzione e dalla brutalità.









La Guerra dell’Ascensione di Shattered Heaven si arricchisce con il primo aggiornamento gratuito post-lancio. Il roguelike strategico italiano con caratteristiche di ruolo e meccaniche card game, ora disponibile in Accesso Anticipato su Steam, si prepara a diventare ancora più entusiasmante grazie all’introduzione di contenuti inediti che mirano a coinvolgere nuovi giocatori e appassionati hardcore, pronti a costruire un nuovo deck.

Ecco il primo aggiornamento gratuito, che include la modalità New Game Plus per giocare una nuova partita con tutte le carte dei personaggi del gioco base sbloccate in partenza, un set di nuove carte, per un totale di nove Carte Eroe, tredici nuove carte ottenibili nei dungeon.3 nuovi nemici “Elite”, per intense boss fight, due nuovi livelli di difficoltà in modalità new game plus. Nuovi modificatori e condizioni dei dungeon, per esplorazioni ancora più dinamiche, nuove configurazioni dei gruppi di nemici, per sfide ancora più appassionanti, nuova progressione NG+, con più skill point e risorse disponibili.

Ricordiamo, inoltre, che Shattered Heaven è disponibile su Steam in Accesso Anticipato. Shattered Heaven conferma la sua ambiziosa intenzione di inserirsi fra gli esponenti del genere card-game, con l’intenzione di innovare i cardini degli elementi RPG e con un sistema di deck-building dinamico.