Immortals of Aveum, sviluppato da Ascendant Studios e pubblicato da Electronic Arts, uscirà su PlayStation 5, PC e Xbox Series X|S il prossimo mese. Per chi non lo conoscesse e ne sentisse parlare per la prima volta, si tratta di un’opera ispirata ai miti del fantasy e alla letteratura fantastica, in cui s’impersona un protagonista capace di lanciare magie differenti, combattendo contro essere e creature di ogni sorta. Un po’ Skyrim, un po’ Dark Messiah e un po’ Ghostwire: Tokyo, la nuova opera di Ascendant Studios metterà il gioco a usare incantesimi e fatture di ogni tipo.









Nel trailer poco più sopra, infatti, viene mostrato il loro utilizzo e la velocità d’azione che la produzione intende proporre ai giocatori, ma non solo: il mondo di Aveum, tanto splendido quanto letale, è in totale conflitto e ognuno dei governanti vorrà solo avere il controllo della magia e controllare il mondo intero. Jack, in tal senso, è il protagonista dell’avventura. Per costruire una nuovissima IP fantasy, c’è soprattutto bisogno di una ricca tradizione per riempire libri di storia e leggende per colorare il mondo. È qui che è intervenuto Michael Kirkbride, un veterano del settore dei videogiochi da trent’anni, noto per il suo lavoro nella creazione di iconiche narrazioni AAA, che vanno da The Elder Scrolls: Morrowind e Oblivion, a The Walking Dead e Batman: Enemy Within ai giochi Telltale, Michael Kirkbride si è unito agli Ascendant Studios molto presto per plasmare il mondo di Aveum, i suoi personaggi, regni e dialoghi per dare vita alle sue fondamenta narrative.

“La magia e il mondo di Aveum sono praticamente la stessa cosa. Nella mitologia del gioco, sono stati creati contemporaneamente, con uno complementare all’altro per creare qualcosa di meraviglioso. È solo quando arrivano gli umani che le cose vanno in discesa. In questi giorni, Aveum è un luogo in cui la pace è un concetto estraneo, uno stato innaturale. L’Everwar è per il controllo della magia e il resto della società si conforma ad esso. Che sia per legge o per dovere, chiunque raggiunga l’età della leva viene gettato dentro. Quelli che controllano la magia sono le classi dominanti e quelli che non possono sono i loro eserciti“, ha dichiarato Micheal Kirbride nel suo intervento per spiegare al meglio il mondo di Immortals of Aveum.