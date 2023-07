A sorpresa, senza alcuna dichiarazione che ne preannunciasse l’arrivo, High on Life è stato appena pubblicato su PS4 e su PS5.

Lo sparatutto di Squanch Games approdò su PC e sulle console della famiglia Xbox lo scorso dicembre (qui trovate la nostra recensione), ma di una eventuale conversione per le piattaforme PlayStation non si era mai parlato in via ufficiale. Ora però il videogioco è disponibile in formato digitale sul PlayStation Store dopo la pubblicazione avvenuta nella serata di ieri.