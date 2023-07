Total War: Warhammer 3, in arrivo novità per Immortal Empires

Creative Assembly ha illustrato alcune delle principali novità in arrivo prossimamente su Immortal Empires, la campagna su vastissima scala di Total War: Warhammer 3 che racchiude le mappe e le fazioni dell’intera trilogia dedicata a questo universo fantasy.

In un aggiornamento pubblicato su Steam, lo studio britannico ha fatto sapere che presto verranno introdotti gli achievement per la modalità Immortal Empires. Questi includeranno due obiettivi per ciascuna fazione giocabile: uno si sblocca al completamento della campagna, l’altro dopo aver portato a termine con successo una partita a difficoltà Leggendaria. Ci sarà spazio anche per dei nuovi tutorial pensati per quei giocatori che non hanno mai toccato questa modalità. I tutorial includeranno anche delle missioni volte a guidare i giocatori mentre muovono i primi passi, così da farli ambientare al meglio in Immortal Empires.

Nessuna notizia circa le tempistiche dell’aggiornamento, ma Creative Assembly fa sapere che la patch non si farà attendere a lungo.