Etrian Odyssey Origins Collection: una panoramica sul gameplay

Atlus ha pubblicato un nuovo video dedicato a Etrian Odyssey Origins Collection che illustra il gameplay e le migliorie apportate a questa raccolta.









Il filmato si rivolge soprattutto a chi non conosce la serie illustrando concetti chiave come la preparazione del gruppo, l’esplorazione dei dungeon e le strategie di combattimento. L’ultimo trailer pone inoltre l’accento sulle migliorie e le caratteristiche introdotte nella Etrian Odyssey Origins Collection, tra cui la grafica rimasterizzata, le nuove opzioni per il livello di difficoltà e la funzione di mappatura automatica.

Etrian Odyssey Origins Collection contiene le versioni rimasterizzate dei primi tre capitoli della serie ed è disponibile su PC (via Steam) e Nintendo Switch. Segnaliamo, infine, che i tre videogiochi sono acquistabili separatamente.