PlayStation 5 supera le 40 milioni di unità vendute

Con un post sul blog di PlayStation, Jim Ryan, Presidente e CEO di Sony, ha informato che la quinta ammiraglia targata PlayStation ha superato le quaranta milioni di unità vendute in tutto il mondo. Giunta in un momento complesso per tutti, ma soprattutto per l’industria dei videogiochi, la console è stata lanciata sul mercato nel 2020 durante l’epidemia di COVID 19.









“Abbiamo continuato a fronteggiare venti avversi con la pandemia, e ci sono voluti mesi prima che le catene di approvvigionamento si normalizzassero in modo da avere scorte a sufficienza per tenere il passo della domanda. Per più mesi di quanti mi piaccia ricordare, abbiamo continuato a ringraziare la nostra community per la pazienza dimostrata durante la risoluzione di questi problemi. Ma ora l’offerta di PS5 è ben rifornita, e la domanda viene finalmente soddisfatta”, ha scritto Jim Ryan, aggiungendo quanto il supporto dei team di PlayStation abbiano dato il loro prezioso contributo in un momento complicato. Ha sottolineato l’importanza delle esclusive e ha lodato le proposte uscite in questi primi tre anni da quando la console è in commercio.

“PS5 è stata lanciata con il miglior catalogo di titoli della nostra storia, e lo sprint per garantire grandi contenuti prosegue senza sosta. Partendo dagli innovativi indie fino ai blockbuster AAA, al momento sono disponibili oltre 2.500 giochi per PS5 e non è mai stato un momento migliore per godersela“, ha aggiunto.