Lords of the Fallen, vero e proprio reboot della serie action GDR pubblicata in passato che s’ispira a Dark Souls, si è mostrato in venti minuti di gameplay inedito attraverso una presentazione esaustiva sulla lore e l’intero mondo di gioco, che si vivrà dal 13 ottobre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Sangue, morte, distruzione e antichi manieri attendono i più coraggiosi.









Il nuovo video, ambientato in un vasto mondo semi-aperto, mostra solo alcuni dei numerosi luoghi diversi e tormentati che i giocatori attraverseranno nella loro epica missione per sconfiggere Adyr, il Dio demoniaco. Ogni area principale è interconnessa con almeno altre due, quindi l’ordine in cui i giocatori si avventureranno in queste terre dipende in gran parte da loro. Tuttavia, in questa vasta esperienza GDR non dovranno sopravvivere a un solo mondo, bensì a due, grazie all’esclusiva meccanica a doppio regno del gioco. Accanto al regno dei vivi, Axiom, esiste la sua controparte dei non morti, Umbral, con ogni regno caratterizzato da sentieri, nemici, personaggi e, naturalmente, tesori unici.