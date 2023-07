Bandai Namco Game Music: al via il canale YouTube dedicato alle sue colonne sonore

Bandai Namco Game Music è il nuovo canale YouTube pensato per accogliere e raccogliere tutte le composizioni musicali dei videogiochi pubblicati dal colosso nipponico. Al momento, infatti, il canale offre circa 1000 composizioni, con ulteriori che potrebbero aggiungersi in futuro. Le più note, in tal senso, riguardano opere come Tales of Arise, Dark Souls, Elden Ring, Soulcalibur, Tekken, The Dark Pictures Anthology, Park Beyond, Little Nightmares e Code Vein.









“La musica è una componente chiave, in grado di trasformare un videogioco in un viaggio epico che vivrà nella memoria dei fan per sempre. Aprire questo canale dedicato alla musica dei nostri giochi è il nostro modo per condividere le più memorabili colonne sonore con tantissimi giocatori ed espandere le nostre IP fuori dal mondo del gaming. Abbiamo voluto che i nostri fan potessero portare queste avventure nel loro quotidiano e scoprire nuove storie”, ha dichiarato Anthony Macaré, Chief Marketing and Sales Officer di Bandai Namco Europe.