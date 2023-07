Payday 3: annunciata una closed beta su PC e Xbox Series X|S

Gli utenti PC e Xbox Series X|S potranno partecipare a una closed beta di Payday 3, l’annuncio è stato dato qualche ora fa da Starbreeze.

La sessione di prova si terrà dal 2 al 7 agosto e permetterà di accedere a un singolo livello e quattro malviventi. Durante la beta sarà possibile provare molte delle armi ma non l’intero arsenale, mentre saranno già accessibili alcune delle opzioni di personalizzazione estetica. Il livello di infamia sarà inoltre bloccato al grado 22, pertanto non sarà possibile sbloccare tutti i punti abilità dei personaggi. Gli sviluppatori fanno sapere che i progressi della closed beta non verranno trasferiti nel gioco completo una volta che Payday 3 verrà pubblicato.

Per avere una chance di partecipare alla beta basta richiedere l’accesso tramite la pagina del prodotto su Steam, oppure accedere all’Xbox Insider Hub sulle console Xbox Series X o S. Ricordiamo che Payday 3 uscirà il prossimo 21 settembre.