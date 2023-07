Un nuovo Divinity: Original Sin è nei piani di Larian

Ora che mancano pochi giorni alla pubblicazione di Baldur’s Gate 3 non ci stupiamo che la serie di Divinity: Original Sin sia rispuntata fuori. In un’intervista concessa ai taccuini di IGN. il CEO di Larian Sven Vincke ha confermato che lo studio ha in programma un ritorno a quello che è sempre stato il suo franchise di punta.

“È l’universo che abbiamo creato, quindi ci ritorneremo sicuramente in futuro,” ha dichiarato Vincke. “Dobbiamo prima completare Baldur’s Gate 3, dopodiché ci prenderemo una pausa perché abbiamo bisogno di rigenerarci anche dal punto di vista creativo.”

Divine Divinity, il primo capitolo della saga, è stato pubblicato più di venti anni fa, nel 2002, dopodiché la serie ha generato numerosi sequel e spin-off. L’ultimo capitolo, Divinity: Original Sin 2, risale al 2017. Quest’ultimo avrebbe dovuto ricevere un sequel sotto forma di un tattico a turni intitolato Divinity: Fallen Heroes, annunciato nel 2019, tuttavia quel progetto è stato definitivamente accantonato. È quindi molto probabile che ci vorrà molto tempo prima che un nuovo Divinity veda la luce.

Nel frattempo vi ricordiamo che Baldur’s Gate 3 uscirà su PC il 3 agosto, mentre la versione PS5 verrà pubblicata il successivo 6 settembre. È prevista anche una versione per Xbox Series X|S, tuttavia non si conoscono ancora le tempistiche per questa edizione.