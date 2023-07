Exoprimal si aggiorna con la nuova modalità Savage Gauntlet

Capcom ha pubblicato il primo aggiornamento post-lancio di Exoprimal (qui la nostra recensione) che introduce Savage Gauntlet, una nuova modalità rivolta a tutti quei giocatori che hanno già completato la modalità storia e sono alla ricerca di una sfida più impegnativa.

In Savage Gauntlet, cinque Exofighter uniscono le forze per affrontare intense sfide PvE che cambiano ogni settimana. Questa modalità dinamica prevede una rotazione di regole e scenari che offrono un alto livello di difficoltà, adatto a giocatori esperti e a Exocorazze potenziate. Oltre a sopravvivere contro enormi orde di dinosauri, le missioni settimanali di Savage Gauntlet invitano la comunità di Exoprimal a competere per il tempo di completamento più veloce nelle classifiche globali per ogni piattaforma. Queste missioni di attacco a tempo sono rigiocabili e consentono ai giocatori di scoprire nuove strategie e di ottenere ranking più elevati. Le squadre che raggiungono posizioni elevate in classifica otterranno anche dei premi per le loro prestazioni.

Le missioni di Savage Gauntlet saranno disponibili ogni settimana dalle ore 5:00 del venerdì alle 4:59 del martedì successivo.