Two Point Campus è gratuito per il fine settimana

In occasione della celebrazione del suo primo anno, Two Point Campus, sviluppato da Two Point Studios e pubblicato da SEGA, sarà gratis al 27 luglio al prossimo 31 luglio, accompagnato da uno sconto considerato dal team come irripetibile. C’è anche, però, una cattiva notizia per gli abbonati al servizio di Xbox GamePass: l’opera lascerà il servizio proprio allo scadere del fine settimana gratis.









Ambientato durante il complesso, divertente e coinvolgente periodo universitario, i giocatori dovranno vivere all’interno di un contesto in costante cambiamento. Sospesi fra i doveri accademici, gli amori scoccati nelle aule o nelle biblioteche, le varie feste delle confraternite, le partite e molto altro ancora, saranno chiamati a realizzare le loro aspirazioni, diventando ciò che sperano di essere. Ricordiamo che Two Points Campus è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.