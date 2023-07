Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged: inclusi i veicoli di Fast & Furious

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, sviluppato da Milestone, arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Nella giornata odierna, il team meneghino ha fatto sapere di un importante collaborazione con Fast & Furious: la produzione ospiterà alcuni dei veicoli simbolo della famosa serie cinematografica che vede protagonista Vin Diesel.









Questa collaborazione suggella una nuova ed entusiasmante sinergia nel settore videoludico, unendo le proprietà intellettuali di due società intrattenimento che si sono affermate nella cultura pop. I giocatori potranno godere dell’inarrestabile Dodge Charger SRT Hellcat Widebody, una delle auto iconiche della saga Fast & Furious, mentre altri veicoli del franchise saranno aggiunti dopo il lancio come contenuti scaricabili. “Siamo lieti di avvicinare ancora di più questi due iconici franchise racing in Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, basandoci su anni di collaborazione con i nostri meravigliosi partner di Universal Games e Digital Platforms”, ha dichiarato Mike DeLaet, Global Head of Digital Gaming di Mattel.