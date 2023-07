Call of Duty MWII e Warzone: in arrivo la Stagione 5

La Stagione 5 di Call of Duty MWII e Warzone è ormai imminente. Dopo il successo di quella passata, Infinity Ward fa sapere di essere pronta al lancio con nuove novità che potrebbero essere apprezzate dagli appassionati e dai neofiti. In concomitanza con il continuo della campagna principale di Call of Duty: Modern Warfare II, il team di sviluppo statunitense sta gettando le basi per ulteriori contenuti aggiuntivi. In tal senso, la Stagione 5 di Call of Duty e Warzone sarà disponibile dal prossimo 2 agosto.









Quando calano le tenebre, le ombre si alzano. La Compagnia Ombra e la Task Force 141 si affrontano nuovamente. Una cosa è certa: è ora di scatenare un po’ di scompiglio. Havoc è una nuovissima modalità Core Multiplayer ispirata al classico gameplay degli sparatutto in arena, ulteriormente migliorata con l’iniezione di una selezione casuale di modificatori che inducono la frenesia. Infinity Ward l’ha progettata specificamente come una modalità canaglia, in cui ogni volta che si gioca a un gioco, si ricevono modificatori di potenziamento che cambiano il gameplay in nuovi modi. Non ci si potrà aspettare altro, come due partite di Havoc che si svolgeranno allo stesso modo.