Final Fantasy XIV: annunciata la nuova espansione

Final Fantasy XIV, ormai pronto a sbarcare anche su Xbox, si prepara ad accogliere una nuova espansione denominata “Dawntrail”, con un lancio previsto nel corso dell’estate 2024. Il nuovo contenuto aggiuntivo, il quinto dell’immenso titolo ideato da Naoki Yoshida, sbarcherà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Xbox One.









Intensa da Naoki Yoshida come una vera e propria vacanza estiva che chiunque farebbe al posto di andare in costiera Amalfitana o in altri luoghi, Dawntrail non potrebbe che uscire in un momento migliore, proprio nel bel mezzo della stagione più calda dell’anno. Ambientato fra isole e un mare sconfinato, che a qualcuno potrebbe ricordare l’apprezzato Final Fantasy X, Dawntrail porterà i giocatori a vivere una nuova storia fantastica nella cittadina di Tuliyollal, che si trova nella regione di Yok Tural. Misteri, missioni e tanti collegamenti alle avventure di Tidus e Yuna.