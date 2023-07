Final Fantasy XIV in arrivo su Xbox

Final Fantasy XIV, l’opera multigiocatore sviluppata da Square Enix e supervisionata da Naoki Yoshida, è in arrivo su Xbox. Uscita precedentemente su PC e PlayStation, la quattordicesima fantasia finale è una delle opere più particolari dell’intero immaginario dedicato a Final Fantasy. Ancora non è esattamente chiaro quando arriverà, ma è certamente una buona notizia per gli utenti della casa di Redmond che aspettavano un annuncio analogo. Ambientato nel regno fantastico di Eorzea,

Per chi ne sentisse parlare per la prima volta, Final Fantasy XIV è un’immensa avventura online in cui i giocatori sono intenti a conquistare e vivere un enorme mondo pieno zeppo di creature feroci, di magia e affascinanti paesagggi. In quanto MMORPG, i condivideranno la loro esperienza con tantissimi altri giocatori che popolano il mondo, limitandoti a salutarli mentre procedi nel tuo viaggio, oppure unendoti a loro per conquistare dei dungeon o abbattere nemici potentissimi, insieme. Ogni ppersonaggio otterrà nuove abilità, cambiando aspetto, e avrà una storia sempre più dettagliata, optando per mestieri e classi, guadagnandosi in questo modo armi e armature potenti.