Apex Legends: disponibile il secondo episodio di Kill-Code

Apex Legends, lo sparatutto free-to-play sviluppato da Respawn Entertainment e pubblicato da Electronic Arts, è ora anche con YouTube con la serie Kill-Code, un omaggio alla lore di un mondo in continua espansione. Nel corso di questa serie, il mondo di Apex Legends sarà ulteriormente esplorato in modi nuovi e coinvolgenti, alzando la posta in gioco con cambiamenti che andranno ben oltre la prossima stagione. Il pubblico scoprirà la storia più profonda della produzione, vivendola in prima persona a partire dalla prossima stagione, ovvero Apex Legends: Resurrezione.









Nel secondo episodio di Kill-Code, Crypto entra in un frammento abbandonato di Revenant per indagare su alcuni inquietanti cambiamenti. Revenant sta perdendo il controllo di sé stesso, ma a causa di chi? Il nuovo mini-episodio introduce Apex Legends: Resurrezione, in arrivo per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA App e Steam. Oltre al nuovo look di Revenant e alle sue abilità letali, i giocatori potranno dare prova del proprio valore in Mixtape su Luna distrutta e dimostrare le loro abilità nella nuova stagione delle Classifiche.