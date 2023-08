Remnant 2: recordi di vendite per il videogioco di Gunfire Games

Remnant 2, sviluppato da Gunfire Games e pubblicato da Gearbox Publishing, festeggia la prima settimana dal lancio con un milione di copie vendute in tutto il mondo. Recensito dal nostro Gabriele, il prosieguo di Remnant: From the Ashes ha strappato un traguardo importante. Pubblicato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, la seconda iterazione del franchise è al momento su Steam piazzata alle prime posizioni dei videogiochi più venduti.









Per celebrare il record di vendite, il team ha inoltre realizzato un video dedicato all’apprezzamento della critica specializzata. “È bello vedere così tante persone che si divertono con Remnant. Siamo impegnati a risolvere problemi e a pianificare aggiunte gratuite al gioco. Per quanto riguarda i DLC, metteremo tutta la passione e l’energia per renderli fantastici”, ha dichiarato su Twitter David Adams, CEO di Gunfire Games.