Draft of Darkness è pronto a lasciare l'Accesso Anticipato

Draft of Darkness, sviluppato dal team indipendente Crawly Games, quest’oggi ha annunciato di essere pronto a lasciare l’Early Access il prossimo 23 agosto 2023. Ambientato in una città post-apocalittica, Draft of Darkness è ispirato a opere come Slay the Spire e Resident Evil.









Draft of Darkness è ambientato in una città post-apocalittica completamente avvolta dall’oscurità. Le mappe, generate proceduralmente e interconnesse, sono infestate da vili creature, che richiedono tutte un approccio unico per essere superate. Alcune creature sono suscettibili alla forza bruta, mentre altre richiedono un approccio più tattico. Le decisioni dei giocatori al di fuori del combattimento saranno importanti tanto quanto quelle in combattimento, specialmente se desideri sopravvivere alla città infestata dall’oscurità. Gli stati rimangono con te per tutta la corsa, vengono rimossi solo da una navigazione ben gestita. Il giocatore potrà aggiornare le tue carte e le sue attrezzature attraverso interazioni nel mondo e opportunità di scambio. Ogni azione in Draft of Darkness ha una reazione. Chi potrà prevedere la più perfida?