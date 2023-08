Discord: disponibile lo streaming da console Xbox

Microsoft ha annunciato la disponibilità di una feature molto richiesta dai possessori di console Xbox: lo streaming del proprio gameplay su Discord.

Da oggi è infatti possibile trasmettere su qualsiasi server di Discord di cui si fa parte. Basta lanciare un gioco, premere il pulsante Xbox sul controller, accedere alla guida e quindi a “Party e Chat”, selezionare Discord, entrare in un canale vocale e far partire lo streaming. Questa feature è disponibile sia su Xbox One che su Xbox Series X|S.

Da notare che per il momento lo streaming è possibile solo per un gruppo selezionato di utenti Xbox Insider, tuttavia la feature verrà estesa gradualmente a tutti gli Insider, e successivamente a tutti possessori delle console Microsoft. Nessun dettaglio circa le tempistiche.