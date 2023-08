The Callisto Protocol: licenziamenti in Striking Distance

In un periodo dove molte compagnie ricorrono a licenziamenti per tagliare i costi, non stupisce che anche Striking Distance Studios sia stata colpita da questa misura particolarmente drastica.

La compagnia di Glen Schofield che ha dato i natali a The Callisto Protocol ha infatti mandato a casa 32 dipendenti su richiesta del publisher Krafton. “Striking Distance Studios e Krafton hanno implementato dei cambi strategici per riallineare le priorità dello studio e riposizionare i suoi progetti attuali e futuri,” si legge in una nota ufficiale diffusa tramite la redazione di IGN. “Purtroppo queste modifiche hanno colpito 32 dipendenti.”

È molto probabile che la decisione sia stata presa dopo che The Callisto Protocol ha fatto registrare vendite inferiori alle aspettative del publisher. La compagnia ha comunque aspettato che il team completasse i lavori sull’ultimo DLC, pubblicato a giugno, prima di licenziare il personale.