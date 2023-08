Hawked apre le registrazioni per l'Open Beta

Hawked, sviluppato e pubblicato da MY.GAMES, è il nuovo sparatutto free-to-play in uscita su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Ispirato a grandi nomi come Apex Legends, Fortnite e Warzone, Hawked si prospetto un’opera classica quanto inedita, proponendo una sfida cooperativa con un ottimo numero di giocatori. Sarà infatti possibile godersi l’esperienza con qualche amico o in solitaria, facendo strage con armi non convenzionali e pistole, mitragliatori e minigun.









L’Open Beta di HAWKED sarà aperta a tutti i giocatori che si iscriveranno e sarà disponibile dal 3 al 17 agosto. La Open Beta inizierà alle 16:00 CEST del 3 agosto e terminerà alle 16:00 CEST del 17 agosto. I giocatori possono registrarsi tramite Steam o a questo link.