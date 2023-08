Two Point Campus: annunciato il DLC Medical School

Two Point Campus, che durante l’ultimo fine settimana è stato proposto su Steam gratis, si aggiornerà a breve con il nuovo DLC Medical School, che potrebbe ricordare a qualcuno l’ultima ma sfortunata stagione di Scrubs, la serie televisiva che ha conquistato milioni di giocatori. Sviluppato da Two Point Studios, il nuovo contenuto aggiuntivo approderà su console e PC il prossimo 17 agosto, in un periodo certamente ricco di opere interessanti.









Two Point Campus: Medical School s’ispira alla maestosità maniacale dell’originale Two Point Hospital per offrire una serie di nuovi livelli, nuove meccaniche di gioco e tante, tante malattie da curare. Inizierai il tuo viaggio educativo nell’idilliaco Lake Tumble, dove incontrerai il maestro guaritore itinerante della contea di Two Point, Vitality Johnson. Dopo poco il giocatore proseguirà per Molten Rock, dove un antico vulcano sta facendo impazzire i turisti ammalati e il personale medico, e questo prima ancora di dover affrontare la dottoressa Briney Seadog e la sua banda di pirati. Infine, il giocatore si troverà ancora una volta faccia a faccia con Bartholomew F. Yeti a Pointy Peak, dove le uniche cose più agghiaccianti del tempo sono i termometri.