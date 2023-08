SNK annuncia Fatal Fury: City of the Wolves, il nuovo Garou

Non è una novità che SNK sia al lavoro su un nuovo Garou, d’altronde fu la stessa compagnia giapponese a darne notizia esattamente un anno fa. Oggi però SNK ha annunciato il progetto intitolato ufficialmente Fatal Futy: City of the Wolves.









Il primo teaser trailer mostra Rock Howard e Terry Bogard in azione, tuttavia non sono state diffuse ulteriori notizie. Non sappiamo quindi su quali piattaforme arriverà, né quando verrà pubblicato.

SNK ci tiene a precisare che Fatal Fury: City of the Wolves è “furiosamente in sviluppo“, ma purtroppo le informazioni si fermano qui. Almeno per ora. Nel frattempo accontentiamoci del trailer presente qui in alto e dei primi screenshot.