Samurai Shodown: in arrivo il rollback netcode su PC e console

SNK ha annunciato l’arrivo imminente del rollback netcode su quasi tutte le versioni di Samurai Shodown con il prossimo aggiornamento gratuito.

Questa feature richiesta a gran voce dalla community garantirà una maggiore fluidità degli scontri online, ma solo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. La versione per Nintendo Switch non ricevere questo aggiornamento.

Manca ancora la data definitiva, tuttavia la compagnia giapponese fa sapere che l’update di Samurai Shodown verrà pubblicato a settembre.