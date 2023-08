Rockstar Games ha acquisito Cfx.re

Rockstar Games, il colosso statunitense che vanta nel suo storico produzione come Red Dead Redemption e Grand Theft Auto, ha acquisito quest’oggi Cfx.re, il team dietro le più grandi community dedicate ai videogiochi del panorama. Questo potrebbe gettare le basi per il futuro supporto di opere come Grand Theft Auto VI e molte altre iterazioni. “Negli ultimi anni, abbiamo assistito con entusiasmo alla comunità creativa di Rockstar che ha trovato nuovi modi per espandere le possibilità di Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2, in particolare attraverso la creazione di server di gioco di ruolo dedicati“, ha dichiarato la stessa Rockstar Games. “Per sostenere ulteriormente questi sforzi, abbiamo recentemente ampliato la nostra politica sulle modifiche per includere ufficialmente quelle create dalla comunità creativa del gioco di ruolo. Collaborando con il team Cfx.re, li aiuteremo a trovare nuovi modi per supportare questa incredibile comunità e migliorare i servizi che forniscono ai loro sviluppatori e giocatori“.

