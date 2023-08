THQ Nordic annuncia TMNT: The Last Ronin

Sapevamo già da qualche mese che un adattamento videoludico di TMNT: The Last Ronin fosse in sviluppo, tuttavia non conoscevamo ancora chi ci stesse lavorando, almeno finora. Le cose sono cambiate durante l’ultimo THQ Nordic Digital Showcase: il publisher ha infatti annunciato che sta producendo l’adattamento dell’omonima graphic novel, in sviluppo presso Black Forest Games.









Gli autori dei remake dei due Destroy All Humans! stanno infatti lavorando a questo videogioco che vedrà la luce prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Purtroppo oltre al trailer di annuncio non è stato mostrato null’altro, né sono state condivise ulteriori informazioni sull’opera al di là della descrizione ufficiale: “Chi è l’ultimo ronin? In una New York City del futuro, l’ultima Tartaruga Ninja sopravvissuta si imbarca in una missione disperata alla ricerca di giustizia per la famiglia che ha person. Dai creatori delle Tartarughe Ninja, e basata sul fumetto di Eastman, Waltz, Bishop, Delgado e dei fratelli Escorza: il videogioco ufficiale di TMNT: The Last Ronin.”