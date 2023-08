Final Fantasy VII Ever Crisis: rivelata la data d'uscita

Final Fantasy VII Ever Crisis, sviluppato e pubblicato da Square Enix, arriverà sui dispositivi mobile il prossimo 7 settembre 2023. Oltre a fare parte della compilation della settima fantasia finale, proporrà un interessante approfondimento dedicato alla lore del mondo di gioco.









Dopo un lungo trailer pubblicato nel corso della kermesse estive del Summer Game Fest, con alcuni personaggi iconici come Sephiroth e Cloud a rompere letteralmente lo schermo, Square Enix ha fatto sapere che saranno presenti tante novità al suo interno, nonché dei contenuti aggiuntivi che aumenteranno letteralmente l’esperienza della produzione. Inoltre, è disponibile a questo link l’immediata preregistrazione all’opera che estenderà uno dei capitoli più affascinanti di Final Fantasy, ancora oggi considerato dai giocatore come il migliore in assoluto.