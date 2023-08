Destiny 2: un evento di presentazione per La Forma Ultima

Bungie ha annunciato che terrà un evento di presentazione dedicato a La Forma Ultima, la prossima espansione di Destiny 2. L’evento in streaming permetterà di scoprire i primi dettagli sull’espansione, sulla Stagione 22, sulla nuova incursione rivisitata e molto altro ancora.









L’evento verrà trasmesso su Twitch a partire dalle 17:00 del 22 agosto con un pre-show, mentre l’inizio della presentazione vera e propria è fissata alle 18:00. A seguire, il post-show sarà dedicato a una discussione in diretta sui punti principali del nuovo anno di Destiny 2. Per gli spettatori, Bungie ha attivato i Drop di Twitch, che garantiranno un emblema esclusivo a chiunque segua la Presentazione per almeno 30 minuti dall’inizio dell’evento fino alla conclusione del post-show.