Like a Dragon Gaiden: ecco una panoramica sul gameplay

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno confezionato un lungo video di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name che offre una panoramica sul gameplay del videogioco in uscita tra pochi mesi.









Il filmato mostra alcuni dettagli sulla storia che vede protagonista l’ex yakuza Kazuma Kiryu (nome in codice: “Joryu”), presenta alcuni combattimenti brutali, e permette di dare uno sguardo ai minigiochi.

Like a Dragon Gaiden sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 9 novembre. SEGA ha inoltre confermato che chiunque acquisterà il gioco avrà accesso a una versione di prova di Like a Dragon: Infinite Wealth, in uscita nei primi mesi del 2024.