Little Nightmares 3 è stato annunciato

Little Nightmares 3, sviluppato da Supermassive Games e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, è stato ufficialmente annunciato alla kermesse estiva della Gamescom, proprio all’apertura dell’Opening Night Live, uno show che è solo il preludio all’evento.









Anche se del trailer non è trapelato molto, Little Nightmares 3 potrebbe collegarsi con le prime due iterazioni e presentare, per l’appunto, due nuovi personaggi all’interno del suo contesto narrativo. Ancora è tutto da scoprire, però, e c’è ancora molto da scoprire. Little Nightmares 3 arriverà su console e PC in un momento imprecisato del 2024.