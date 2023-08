Pacific Drive torna a mostrarsi in un nuovo trailer

Approfittando della cornice della Gamescom 2023, Kepler Interactive ha confezionato un nuovo trailer di Pacific Drive: si tratta di un video diario di sviluppo sulla realizzazione di questa particolare avventura in salsa survival.









Nell’ultimo video, Alexander Dracott, Studio Head di Ironwood e Creative Director di Pacific Drive, racconta come la sua passione di una vita per i viaggi in macchina sulla costa del Pacifico nordoccidentale abbia dato l’idea seminale del gioco. Nel gioco bisogna infatti affrontare pericoli soprannaturali durante ogni spedizione nella Olympic Exclusion Zone. Con l’auto come unica compagna esploreremo una reinterpretazione surreale e piena di anomalie della costa del Pacifico nordoccidentale, facendo base operativa in un garage abbandonato dove lavorare su nuovi pezzi di ricambio per migliorare e riparare la station wagon. Addentrandosi sempre di più nella Zona potremo raccogliere risorse preziose e capire esattamente cosa sia successo e cosa serva per sopravvivere in un ambiente imprevedibile e ostile.

Pacific Drive è stato recentemente rinviato: sarà disponibile su PC e PS5 all’inizio del 2024.