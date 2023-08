The Mind Twisting Quadroids: svelato il nuovo puzzle game in 2D

Gli editori Just for Games e Fabloo Games hanno annunciato alla gamescom 2023 il loro nuovo puzzle platform 2D, The Mind Twisting Quadroids, sviluppato dallo studio Blue Loop, presto disponibile su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. In The Mind Twisting Quadroids, il giocatore aiuterà un malvagio signore robotico, noto come Roboctopus, a compiere il suo destino di sovrano supremo del cosmo. Si guiderà l’esercito di Quadroidis di Roboctopus in 100 livelli interconnessi, pieni di laser, bagni di acido e una varietà di altri pericoli che annientano gli automi, in cui si dovrà cercare le opportunità nascoste in ciascuna delle quattro schermate del gioco, nonché sacrificare come in Cult of the Lamb i Quadroidi. Affina le tue abilità psicomotorie e traccia la strada verso il dominio cerebrale.









“Siamo entusiasti di portare la nostra competenza ed esperienza nel platform retrò in The Mind Twisting Quadroids”, ha dichiarato Guillaume Crouzille, il creatore di Quadroids. “Stiamo costruendo una sfida unica nel suo genere che unisce strategia e platform, che si spinge davvero oltre i confini di ciò che è stato fatto finora. Con così tanti personaggi e schermi controllabili a portata di mano, il giocatore vivrà una nuova esperienza d’immersione ed esplorazione ambientale. Si tratta di un gioco che gli appassionati del genere non potranno perdere, e il tutto avvolto in una simpatica ma cruenta pixel art”.