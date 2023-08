Scorn è in arrivo su PlayStation 5

Scorn, sviluppato da Ebb Software e pubblicato da Kepler Interactive, è il nuovo videogioco body horror uscito in precedenza su PC e Xbox e ora in arrivo anche per la nuova ammiraglia Sony. Ebb Software, in collaborazione con Kepler Interactive, ha rivelato la data di uscita, martedì 3 ottobre, durante il Future Games Show alla Gamescom di quest’anno. Ispirato a H.R. Giger, Scorn è un titolo imperdibile per gli appassionati di horror e per chi vuole spingere i propri nervi al limite.









“Siamo incredibilmente entusiasti di annunciare la data di uscita diScorn per PlayStation 5 e di proporre la nostra esperienza da incubo a una nuova fetta di giocatori”, ha dichiarato Ljubomir Peklar, Game Director di Ebb Software. “Abbiamo sfruttato appieno le capacità del DualSense per aumentare il livello di coinvolgimento su PS5. Dal feedback aptico del controller, che varia in base al sonoro e dell’intensità della situazione, ai grilletti adattivi che fanno sentire in modo unico ogni strumento e arma. L’introduzione di queste caratteristiche porta l’orrore di Scorn a un livello del tutto nuovo, coinvolgendo il pubblico in maniera inedita”.