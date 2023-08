Blasphemous 2 è disponibile da oggi

Blasphemous 2, la nuova iterazione di The Game Kitchen e Team 17, è da oggi disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Recensito dal nostro Nicholas di quartiere, il nuovo metroidvania dello studio iberico propone uno scenario unico nel suo genere, oltre a essere prosieguo che ha l’obiettivo di far scoprire in modo totale la produzione e i suoi punti di forza.









Il Penitente si risveglia mentre Blasphemous 2 lo segue ancora una volta in una lotta senza fine contro il Miracolo. Il giocatore s’immergerà in un mondo pericoloso, pieno di misteri e segreti, in cui dovrà farsi strada tra i mostruosi nemici che si frappongono tra lui e la sua missione per porre per sempre fine al ciclo. Risvegliatosi in una nuova e strana terra e lontano dal suo luogo di riposo finale, il Penitente viene spinto di nuovo nel ciclo infinito di vita, morte e resurrezione, senza altra scelta se non quella di esplorare questo nuovo mondo pericoloso e scoprirne i segreti a lungo dimenticati.