Saints Row è ora su Steam

Saints Row, sviluppato da Voilition e pubblicato da Deep Silver, annuncia quest’oggi dell’approdo della sua nuova iterazione dopo essere stato pubblicato su Epic, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S ora anche sulla piattaforma di Valve. È passato un anno da quando il gioco è stato pubblicato per la prima volta su console ed Epic, ma dopo una mezza dozzina di aggiornamenti importanti, il titolo open world è più grande, più cattivo e più aggressivo che mai, su ogni piattaforma.









Lo sfondo di Saints Row è la vibrante città immaginaria di Santo Ileso, situata nel cuore del Weird, Wild West. In un mondo traboccante di criminalità e di fazioni disordinate in competizione per il dominio, un gruppo di giovani criminali in difficoltà inizia il proprio viaggio per diventare il più grande boss della città. Con l’aggiunta di centinaia di miglioramenti alla qualità della vita richiesti dai fan, una revisione dei combattimenti, due nuovi distretti e una serie di nuove funzionalità come la modalità Cheats e la modalità Selfie, non c’è mai stato un momento migliore per catapultarsi a Santo Ileso, che sia la prima o la centesima volta.