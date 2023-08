Nightdive Studios vorrebbe rimasterizzare The Darkness

Nightdive Studios, la compagnia statunitense che di recente ha dato i natali al remake di System Shock, ha intenzione di rimasterizzare The Darkness, lo sparatutto in soggettiva di Starbreeze pubblicato su PS3 e Xbox 360 nel 2007. A svelarlo ci ha pensato direttamente Stephen Kick, il CEO di Nightdive Studios, che intervenendo su Twitter ha dichiarato “È sulla lista” riferendosi a un rifacimento di The Darkness.

Ciò non significa che la compagnia stia già lavorando a una remaster dello sparatutto in questione, ma è probabile che Nightdive Studios sia fortemente interessata a portare The Darkness sui sistemi di gioco moderni, come ha già fatto con molte glorie del passato. Ricordiamo che l’FPS di Starbreeze è al momento giocabile solo sulle console della famiglia Xbox grazie alla retrocompatibilità, pertanto portarlo su altre piattaforme renderebbe The Darkness fruibile anche da chi non possiede una Xbox. Incrociamo le dita.