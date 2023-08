Daymare Sandcastle 1994, ecco il trailer dedicato con Cristina Scabbia

Daymare Sandcastle 1994, l’horror tutto italiano sviluppato da Invader Studios e pubblicato da Leonardo Interactive, arriverà su console e PC il prossimo 30 agosto 2023 su PC e console. Si tratta del prequel ufficiale dell’opera pubblicata originariamente qualche anno fa, che promette di spaventare ed espandere la lore del mondo di gioco in tutta la sua interezza.









“La collaborazione di Cristina Scabbia con Daymare: 1994 Sandcastle è stata per noi un’emozione assoluta”, ha dichiarato Alessandro De Bianchi, Co-Founder e Head of Studio di Invader Studios e Game Director per Daymare: 1994 Sandcastle. “Esplorando le profondità della sua voce evocativa e potente, Cristina ha colto alla perfezione le tante sfumature del gioco”.