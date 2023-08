Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case è disponibile

Microids ha confezionato il trailer di lancio di Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case, da oggi disponibile su PC e console.









In questo nuovo capitolo della serie fedele allo stile e al tono di Agatha Christie viene presentato Arthur Hastings, l’amata spalla di Poirot. Insieme, sono stati incaricati di trasportare in sicurezza un’opera d’arte di inestimabile valore che sta per essere esposta a Londra. Tuttavia, la serata di inaugurazione non andrà secondo i piani e i detective saranno chiamati a risolvere un nuovo mistero nel cuore della capitale inglese.

Per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra recensione. Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case arriva oggi su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch sia in edizione fisica che digitale.