D3 Publisher annuncia lo sparatutto Custom Mech Wars

D3 Publisher ha presentato Custom Mech Wars, un nuovo sparatutto in terza persona in uscita questo inverno su PC e PS5.









In Custom Mech Wars sarà possibile costruire i propri mech, personalizzabili liberamente per includere teste, gambe e braccia multiple in qualsiasi posizione e angolazione si scelga. A seconda delle parti utilizzate, i parametri varieranno in modo da poter costruire mech con tutte le abilità e gli stili di combattimento desiderati.

Completando le missioni e distruggendo le unità nemiche sarà possibile raccogliere le loro parti per poi utilizzarle per personalizzare ulteriormente i mech. Inoltre, il gioco supporterà il multiplayer online: fino a quattro giocatori potranno cooperare per completare le missioni e affrontare la campagna.