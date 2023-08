LEGO 2K Drive: al via il week-end free-to-play

LEGO 2K Drive, sviluppato da Visual Concepts e pubblicato da 2K, è attualmente disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Nella giornata odierna, il team ha fatto sapere che proporrà il suo nuovo videogioco di corse dedicato ai mattonicini più iconici del panorama della cultura pop totalmente free-to-play su PC e console. I giocatori possono partecipare ai weekend di festa e provare il gioco di guida e avventura AAA sviluppato da Visual Concepts, che evolve ulteriormente l’iconica esperienza LEGO ed è caratterizzato da un vasto mondo aperto.









In LEGO 2K Drive, i fan possono anche dare vita ai loro sogni grazie al Garage, dotato di 1000 pezzi disponibili per costruire veicoli di ogni genere, offrendo anche una solida esperienza co-op e un emozionante multiplayer per divertirsi con gli altri giocatori. LEGO 2K Drive sarà free-toplay dal 31 agosto al 3 settembre su Xbox e Steam, mentre dal 7 all’11 settembre su PlayStation.