PlayStation Plus: netto aumento di prezzo per l'abbonamento

Sony ha annunciato un netto aumento di prezzo per tutti i livelli degli abbonamenti annuali al servizio PlayStation Plus. L’aumento riguarderà dunque gli abbonamenti Essential, Extra e Premium, con ritocchi che costringeranno gli interessati a pagare tra il 20% e il 27% in più rispetto ai prezzi attuali.

A partire dal 6 settembre, infatti, i nuovi prezzi saranno i seguenti:

PlayStation Plus Essential 12 mesi: da € 69,99 a € 71,99 (20% in più);

12 mesi: da € 69,99 a (20% in più); PlayStation Plus Extra 12 mesi: da € 99,99 a € 125,99 (26% in più);

12 mesi: da € 99,99 a (26% in più); PlayStation Plus Premium 12 mesi: da € 119,99 a € 151,99 (27% in più).

Sony precisa che per chiunque abbia già sottoscritto un abbonamento annuale, l’aumento di prezzo non entrerà in vigore fino alla successiva data di rinnovo che avverrà il 6 novembre o successivamente. La compagnia giapponese ha giustificato questa decisione così: “Questo adeguamento del prezzo ci consentirà di continuare a offrire giochi di alta qualità, vantaggi e valore aggiunto al vostro servizio di abbonamento PlayStation Plus.”

Tuttavia la comunicazione dell’aumento di prezzo è stato accompagnato con l’annuncio dei videogiochi che saranno offerti agli abbonati a partire dal 6 settembre: si tratta di Saints Row, Black Desert: Traveler Edition e Generation Zero. Tutt’altro che giochi di alta qualità. Inutile dire che la community di videogiocatori è insorta contro la decisione di aumentare il costo dell’abbonamento, ma finora Sony è rimasta ferma nella sua decisione.