Starfield, ecco la nostra videorecensione

Oltre l'infinito e oltre, direbbe qualcuno. E pensiamo proprio che il nostro Paolone, quando ha deciso di cominciare il suo viaggio interestellar, avesse pianificato accuratemente ogni cosa. Anche se non si aspettava cosa e chi sarebbe divenuto all'interno di Starfield, il nuovo RPG spaziale sviluppato da Bethesda Softworks nonché esclusiva di peso di Microsoft in tutto e per tutto. Come nostro solito, abbiamo realizzato una videorecensione dedicata al nuovo mito interestellare che arriverà su Xbox e PC il prossimo 6 settembre. Montata, realizzata e inscenata dal nostro Francesco Alteri, ecco poco più in basso la videorecensione dedicata.









Nell’anno 2330, l’umanità si è avventurata oltre il sistema solare, si è insediata in nuovi pianeti ed è ormai una specie interstellare. In questo contesto ti unirai a Constellation, l’ultimo gruppo di esploratori spaziali alla ricerca di rari manufatti sparsi per la galassia, attraversando enormi distanze nel più grande e ambizioso gioco di Bethesda Game Studios di sempre.