Chrono Wars, sviluppati e pubblicato da AgeofGames, tornerà a solcare il mare del panorama videoludico a partire dal prossimo 28 settembre 2023 al prezzo di 2,99 euro. Basato nell’immenso ed epico mondo di Etrom, Chroma Wars permette di combattere strategicamente contro dei futuristici Cyber-Nazis assettati di potere. Siete pronti a ripulire questa dimensione alternativa e a riportare la pace in un mondo in fiamme?

Chroma War vi spinge nel cuore di una realtà alternativa, dove le vostre decisioni determinano il corso di ogni battaglia e con esso il destino delle vostre unità e del vostro pianeta. Acquistate e potenziate le vostre unità per costruire un potente esercito, navigate sul campo di battaglia e pensate bene alla vostra fase di gestione, posizionando le vostre armate in modo vincente. Il gioco presenta un semplice sistema punta e clicca che consente di concentrarsi sul divertimento, rendendolo perfetto per gli appassionati di giochi di ruolo e di strategia a turni.