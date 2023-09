Mortal Kombat 1: niente cross-play al lancio

NetherRealm Studios ha fatto sapere che il cross-play non sarà disponibile al lancio di Mortal Kombat 1. Non sarà dunque possibile sfidare giocatori su piattaforme diverse dalla propria negli scontri multiplayer.

In un messaggio diffuso via Twitter, gli sviluppatori fanno sapere di essere al lavoro per implementare tale feature, ma purtroppo non sarà pronta per il giorno di uscita del picchiaduro. Invece, il cross-play verrà aggiunto in Mortal Kombat 1 tramite uno degli aggiornamenti successivi al lancio.

Ricordiamo che Mortal Kombat 1 sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch dal 19 settembre. I possessori della Premium Edition potranno cominciare a giocare già da domani, giovedì 14 settembre.